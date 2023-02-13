Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 12 лютого:

Закарпатський Минай продав талановитого нападника до Азербайджану за невеликі кошти.

Саутгемптон відправив у відставку Нейтана Джонса.

Іспанському голкіперу Давіду де Хеа вдалось повторити рекорд Каспера Шмейхеля..

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.