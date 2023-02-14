Україна

Йому було 84 роки...

У віці 84 років пішов із життя легендарний у минулому гравець і тренер харківського Металіста Віктор Арістов. Протягом кар'єри він провів 270 поєдинків (9 місце в історії клубу) у футболці харків'ян у період з 1967 по 1973 роки. Також у його кар'єрі з українських клубів були сімферопольска Таврія, одеський СКА і вінницький Локомотив (майбутня Нива).

У 1984-1992 Віктор Арістов працював у тренерському штабі Металіста. Зокрема, помічником Євгена Лемешка, під керівництвом якого у 1988 році слобожанці виграли Кубок СРСР. У 1993 році Віктор Олександрович на певний час став головним наставником клубу, а роком пізніше знову недовгий період працював помічником.

Далі Арістов тренував миколаївський Евіс (нині Миколаїв), СБТС Суми, Поліграфтехніку (нині Олександрію, асистентом) і луганську Зорю.

Про смерть легенди повідомив Металіст 1925, який висловив співчуття родині оператора клубу Володимира Арістова — сина Віктора Олександровича.