Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 14 лютого 2023 року, 16:00.

Динамо в рамках чергового товариського матчу на зборах у Туреччині грало проти Пахтакора та поступилось з мінімальним рахунком.

Кияни не знайшли чим відповісти на прощенний гол в першій половині гри.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Пахтакор:

Динамо (Київ) – Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) 0:1

Гол: Хамдамов (35)

Динамо: Нещерет (Моргун, 65) – Малиш (Гусєв, 65), Попов (Сирота, 65), Дячук (Боль, 65), Дубінчак (Вівчаренко, 65) – Сидорчук (Андрієвський, 65), Яцик (Царенко, 65), Шепелєв (Лонвейк, 65), Караваєв (Беніто, 65), Волошин (Кабаєв, 65) – Супряга (Гармаш, 65).

Пахтакор (стартовий склад): Суюнов – Алійонов, Сайфієв, Азміддінов, Турсунов – Хамдамов, Хамробеков, Сабірходжаєв, Тургунбаєв – Серан, Банашак.