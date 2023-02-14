Україна

Український колектив здобув перемогу на BGV Winter Cup 2023.

Полісся переграв естонську Левадію у рамах турніру BGV Winter Cup 2023.

Обидві команди мали свої моменти, проте справа дійшла до серії пенальті.

В ній головним героєм став голкіпер житомирського клубу Артем Поспєлов, який потягнув постріл з позначки від Міхаеля Шьоннінг-Ларсена.

Вирішальний ж постріл української команди завдав Гітченко, принісши своєму клубу другу перемогу поспіль у рамах цього турніру.

Полісся — Левадія — 0:0 (5:4 пенальті)