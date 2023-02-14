Україна

Харків'яни провели другий матч за день.

Харківський Металіст зранку 14 лютого провів товариський матч проти польського клубу Вєчіста, у якому програв 2:4.

Другий за день спаринг на зборах був куди успішнішим за результатом. Суперником Металіста став малазійський Кедах.

У першому таймі харків'яни забили. На 38 хвилині рахунок у матчі відкрив Каплієнко. У другому таймі українська команда забила ще один раз — гол на рахунку Прядуна.

Металіст - Кедах 2:0

Голи: Каплієнко, 38, Прядун, 61

Металіст: Костик — Картушов, Малумандсоко, Мизюк, Романюк — Каплієнко, Базіліо, Бойчук, Демченко, Рязанцев — Прядун.