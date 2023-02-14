Україна

Тренер Пахтакору зізнався, що дивиться усі матчі колишнього клубу.

У рамках товариського матчу на зборах київське Динамо поступилось з мінімальним рахунком узбецькому Пахтакору — 0:1. Головний тренер суперника киян Максим Шацьких поспілкувався із прес-службою столичної команди.

"Чи був для мене цей матч особливим? Чесно? Ні. Це товариська гра, яка була для нас останньою на зборі. Є втома. Звичайний товариський матч, але все ж таки Динамо Київ є Динамо Київ. Спаринг цей був достатньо хорошим та найважливішим на цьому зборі, тому ми його поставили на останній день, щоб перевірити власні сили.

Чи будемо ми грати з Динамо ще? А куди ми подінемося? Звісно. Дасть Бог, все буде добре. Все ж таки не один рік я віддав Динамо. І за Києвом сумую, і за клубом. Але кожен день на зв'язку з хлопцями. Там залишились не тільки футбольні товариші. Є й інші друзі. Я дивлюсь усі матчі Динамо", — сказав Шацьких.