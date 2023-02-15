Клуб попрощався з гравцем, який так і не зміг заграти у складі моряків.
Кевін Кубемба, Getty Images
15 лютого 2023, 00:59
Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про відхід форварда збірної Конго Кевіна Кубемба.
29-річний футболіст та клуб вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.
"Ми дякуємо форварду за співпрацю і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", — повідомляє прес-служба "моряків".
Кубемба перейшов у Чорноморець у вересні 2022 року. З тих пір він зіграв 7 поєдинків (275 хвилин), у яких гольовими діями не відзначився.