Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про відхід форварда збірної Конго Кевіна Кубемба.

29-річний футболіст та клуб вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

"Ми дякуємо форварду за співпрацю і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", — повідомляє прес-служба "моряків".

Кубемба перейшов у Чорноморець у вересні 2022 року. З тих пір він зіграв 7 поєдинків (275 хвилин), у яких гольовими діями не відзначився.

 