Українці переїхали грати закордон.
Леван Арвеладзе, Андіжан
15 лютого 2023, 10:26
Колишній воротар Олімпіка, Десни та інших клубів Ігор Литовка перейшов в узбецький клуб Андіжан.
Контракт з 34-річним кіпером підписаний на два роки. Він перейшов у новий клуб з хорватської Загори.
Також Андіжан оголосив про підписання українського Півзахисника Левана Арвеладзе.
Колишній хавбек Десни, Зорі, Дніпра, Кривбасу та інших клубів також поставив підпис під дворічною угодою.
Андіжан тренує тренер з країни 404. Це все, що потрібно знати.