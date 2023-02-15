Україна

Українці переїхали грати закордон.

Колишній воротар Олімпіка, Десни та інших клубів Ігор Литовка перейшов в узбецький клуб Андіжан.

Контракт з 34-річним кіпером підписаний на два роки. Він перейшов у новий клуб з хорватської Загори.

Також Андіжан оголосив про підписання українського Півзахисника Левана Арвеладзе.

Колишній хавбек Десни, Зорі, Дніпра, Кривбасу та інших клубів також поставив підпис під дворічною угодою.

Андіжан тренує тренер з країни 404. Це все, що потрібно знати.