Україна

Football.ua стало відомо, хто може підсилити команду Патріка ван Леувена.

Луганська Зоря залишається у Туреччині, де проводить другий тренувальний збір та готується нав'язати боротьбу трійці лідерів УПЛ.

На перший збір у клуб приїжджали багато іноземців та українці, більшість яких з країн Африки. Проте на другий збір залишились лише п'ять гравців. Після матчу проти Норшелланна вінгер Паскаль, який зіграв у п'яти матчах, все ж поїхав.

Зараз, як стало відомо Football.ua, на перегляді знаходяться: грузин Георгі Кохреїдзе, українці Віталій Мороховець, Денис Почапський та лівий захисник, ім'я якого нам поки невідоме.

Георгі Кохреїдзе — 24-річний хавбек, який може зіграти як на флангах атаки, так і під нападником та у центрі поля. Він — чемпіон Грузії у складі Сабутало, а з 2021 виступав у французькій Лізі 2 за Гренобль. Зараз він отримав статус вільного агента.

Віталій Мороховець — 19-річний захисник, останнім клубом якого була полтавська Ворскла. Він грав за юнацьку команду полтавців.

Денис Почапський — 18-річний нападник, який може зіграти також і на флангах атаки. Патрік ван Леувен на зборах застосовував Почапського навіть на правому фланзі захисту. З березня 2022 року Почапський виступав у Польщі, а вихованцем він є донецького Шахтаря.

Відзначимо також, що портал Transfermarkt додав у склад Зорі замбійського нападника Нобла Румсі, але за нашою інформацією це не відповідає дійсності. Він був на перегляді, але не підійшов головному тренеру.