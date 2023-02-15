Харківський Металіст 1925 завершив зимовий тренувальний збір у турецькому Сіде, повідомляє пресслужба клубу.

Клуб 25 днів перебував у Туреччині, проте вирішив віправитись в Україну. О 15:35 рейсом XQ420 авіакомпанії SunExpress команда вилетить до Варшави, а вже звідти автобусом повернеться до України. 

19 лютого харків'яни зберуться на базі клубу де продовжитимуть готуватись до української Прем'єр-ліги.

Перенесений поєдинок шостого туру УПЛ проти Олександрії Металіст 1925 зіграє 27 лютого. А 5 березня команда Едмара та Голодюка протистоятиме донецькому Шахтарю у рамках 16 туру.