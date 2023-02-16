Україна

Нападник приєднався до "гірників" у Варшаві.

Новачок Шахтаря Кевін Келсі, який завершив виступи на молодіжному чемпіонаті Південної Америки у складі збірної Венесуели U-20, уже долучився до клубу, повідомив офіційний сайт української команди.

Напередодні 18-річний нападник прибув до столиці Польщі і відвідав тренування "оранжево-чорних" на Міському стадіоні Легії імені маршала Юзефа Пілсудського.



Нагадаємо, що саме на цій арені Шахтар сьогодні ввечері зіграє перший матч стикового раунду Ліги Європи УЄФА з Ренном.

Початок зустрічі о 18:45 за місцевим часом.