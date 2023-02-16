Україна

Гравець уклав новий довгостроковий контракт.

Динамо уклало новий контракт із захисником Костянтином Вівчаренком, повідомив офіційний сайт киян.

Свій дебют за Динамо Костянтин відзначив гольовим асистом, який посприяв виходу киян до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Невдовзі оборонець відзначився прем’єрним голом – у ворота австрійського Штурма (2:1) у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Далі слідував дебют Вівчаренка в УПЛ – у вересневому поєдинку 4-го туру сезону 2022/23 проти ФК Львів (1:0).

Загалом протягом поточного сезону Костянтин провів 12 матчів у складі першої команди Динамо в УПЛ та 10 – в рамках єврокубків (1 гол). Гравець молодіжної збірної України, у складі якої пробився на чемпіонат Європи-2023 (11 матчів, 2 голи).