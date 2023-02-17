Кияни здобули перемогу у рамах товариського поєдинку.
Динамо Київ - Getty Images
17 лютого 2023, 18:10
Київське Динамо в товариському матчі мінімально здолало латвійську Лієпаю.
Голами відмітилися ямайський футболіст Кахім Перріс, що перейшов у вересні минулого року з Копера та Назар Волошин.
Перший чітко пробив по воротах у дотик після передачі від Буяльського, а другий замкнув простріл товариша.
Обидві команди мали свої моменти, щоб забити, проте остаточно саме колектив Луческу зумів виграти цей поєдинок.
Лієпая — Динамо — 0:2
Гол: Перріс (22), Волошин (90+1)