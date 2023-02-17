Україна

Кияни здобули перемогу у рамах товариського поєдинку.

Київське Динамо в товариському матчі мінімально здолало латвійську Лієпаю.

Голами відмітилися ямайський футболіст Кахім Перріс, що перейшов у вересні минулого року з Копера та Назар Волошин.

Перший чітко пробив по воротах у дотик після передачі від Буяльського, а другий замкнув простріл товариша.

Обидві команди мали свої моменти, щоб забити, проте остаточно саме колектив Луческу зумів виграти цей поєдинок.

Лієпая — Динамо — 0:2

Гол: Перріс (22), Волошин (90+1)