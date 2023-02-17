Україна

Завершився товариський матч.

Верес в рамках заключного поєдинку Winter Cup грав проти Левадії та здобув перемогу з рахунком 3:1.

Шестаков відкрив рахунок в середині першого тайму, але вже згодом Фелісіо зрівняв рахунок. Втім лише за дві хвилини Кучеров знов вивів українську команду вперед.

Гол Дахновського на початку другого тайму став останнім у матчі.

Верес — Левадія — 3:1 (2:1)

Голи: М.Шестаков (27), Кучеров (37), Дахновський (51) — Фелісіо (35).

Верес: Коркодим — Г.Пасіч, Хондак (Савчук, 46), Вовченко, В.Шарай (Квасний, 68), Кучеров (Тишинінов, 46), Шух (Кльоц, 46), Блізніченко (Гагун, 68), Лебеденко, Дахновський, М.Шестаков (Поворознюк, 78).

Головний тренер: Юрій Вірт.

Левадія: Валльнер — Люгтмаєр (Шьоннінг-Ларсен, 46), Дос Сантос, Фомба (Латіновіч, 74), Пеетсон, Васильєв (Сакаріас, 63), Яковлєв, Валья (Велієв, 63), Мавретіч, Аджірі (Тур, 63), Фелісіо (Каблік, 63).

Головний тренер: Курро Торрес.

Попередження: В.Шарай (34) — Валльнер (37).

Вилучення: Мавретіч (61).