Україна

Команда Віктора Скрипника стала переможцем турніру.

Завершився зимовий турнір у Туреччині за участі українських та закордонних клубів Winter Cup 2023. Цього разу у турнірі приймали участь Верес, естонська Левадія, Ворскла та Полісся.

У фіналі цього змагання полтавська Ворскла зустрічалась проти житомирського Полісся.

Основний час завершився унічию — 2:2. За Полісся забивали Кисленко та автогол на рахунку Чеснакова. За Ворсклу відзначились Сефері та Феліпе.

Доля трофею визначилась у серії післяматчевих пенальті. Підопічні Віктора Скрипника були успішніші у лотереї — 4:5.

Полісся – Ворскла 2:2 (пен. 4:5)

Голи: Кісленко, 12, Чеснаков (АГ), 67 – Сефері, 46, Феліпе, 76