Україна

Фахівець прокоментував перемогу на Winter Cup 2023.

Полтавська Ворскла виграла трофей Winter Cup 2023, обігравши у серії пенальті Полісся (2:2, 4:5). Головний тренер полтавців Віктор Скрипник після гри поспілкувався із пресою.

"Фінал — супер. Головне, що ми виграли турнір. Дуже гарний турнір і я сподіваюся, що це буде кожен рік і більше команд захочуть в ньому грати — це буде правильно. Коли я грав за Вердер, то ми також брали участь у турнірі тут, в Анталії. Тут хороша атмосфера, вболівальники, тож це гарна справа, яку ви робите.

Відбиті пенальті Ісаєнком? Я йому сказав, щоб ловив з першого удару, а не чекав п'ятого. Звісно, я жартую. Павло вміє ці пенальті брати. Я теж дивився півфінал Кубку України 2019/20, коли Ворскла грала Маріуполем. Павло тоді два чи три пенальті взяв.

Ми грали, як можемо. Перше, що мені не сподобалося — це стандартна ситуація, яка призвела до голу. Вже гра міняється, ти маєш атакувати. Це нам вдалося, ми показали характер. Ми двічі відігравалися, були хороші моменти для того, щоб перемогти.

УПЛ та цей турнір — це дві великі різниці. Завжди приємно, коли тобі дали якийсь кубок, це добре для атмосфери, настрою, але не хочу порівнювати УПЛ і цей турнір, тож без образ", — сказав тренер в інтерв'ю Футбол 2.0.