Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу обіграла латвійську Лієпаю з рахунком 2:0.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти представника Туреччини — Адана Демірспор, яка у поточному сезоні посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці (19 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив залишився без одного зі захисників.