Україна

До кінця сезону футболісти виступатимуть за лідера УПЛ.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох нових футболістів.

Мова йде про півзахисника Вячеслава Танковського та хавбека Євгена Підлепенця, який прийшли з харківського Металісту.

Повідомляється, що обидва футболісти будуть грати за спортклубівців на умовах оренди до завершення сезону.

Танковський отримав 31 номер в Дніпрі-1, а Підлепенець буде захищати кольори дніпровського клубу під номером 11.

У сезоні-2022/23 Танковський провів за Металіст 14 матчів в усіх змаганнях. На рахунку Підлепенця 14 ігор, 2 голи та 2 асисти.

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