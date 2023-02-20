Україна

Команда Мірчи Луческу провела ще один спаринг на зборах.

У рамках товариського матчу на тренувальних зборах київське Динамо помірялось силами з віце-чемпіоном Латвії Ригою.

Перший тайм був цікавий на моменти, але не результативний. Проте на 56 хвилині Рига вийшла уперед. Навіс з правого флангу головою замкнув Йоїч.

Динамо змогло відповісти своїм голом. Сталося це на 79 хвилині. Гарна комбінація у воріт номінальних гостей завершилась влучним пострілом від Царенка.

Попереду на динамівців чекають ще тренувальні дні та контрольний матч із чемпіоном Латвії Валмієрою, який запланований на 23 лютого.

Динамо — Рига 1:1

Голи: Царенко, 79 — Йоїч, 56

Динамо: Нещерет – Вівчаренко (Дубінчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малиш (Караваєв, 46) – Андрієвський, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перріс (Беніто, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).

Рига (стартовий склад): Пурінс, Нгом, Черномордійс, Бабец, Талла, Юрковскіс, Ауреліо, Йоїч, Ньянг, Сойсало, Рамірес.