Україна

27-річний футболіст став вільним агентом.

Олександр Демченко та Олександрія припинили співпрацю один з одним, повідомив офіційний сайт української команди.

"Дякуємо Олександру за співпрацю. Бажаємо мирного неба, успіхів та нових спортивних досягнень у майбутньому!", - говориться у клубній заяві.

27-річний футболіст дебютував за Олександрію 25 липня 2021 року проти луганської Зорі.

Загалом в чемпіонаті України провів 27 матчів в яких забив 1 гол. Ще на рахунку Олександра 2 матчі в Кубку України, в якому він відзначився 1 забитим голом.