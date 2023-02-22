Україна

Захисник та хавбек перейшли в інший український клуб.

Полтавська Ворскла офіційно оголосила про відхід двох футболістів в інший клуб УПЛ — Інгулець.

Мова йде про 23-річного атакувального півзахисника Юрія Козиренка та 23-річного лівого захисника Максима Мельничука.

Як повідомляє портал Transfermarkt, обидва футболісти приєднались до Інгульця на правах вільних агентів.

Нагадується, що в складі петровців уже виступають чимало колишніх ворсклян: Владислав Сидоренко, Сергій Ченбай, Володимир Одарюк, Максим Марусич та орендований у клубу – Данило Кравчук.

У сезоні-2022/23 Мельничук провів за Ворсклу 3 матчі без гольових дій. Козиренко зіграв 6 ігор в усіх змаганнях, забив один гол у кваліфікації Ліги конференцій та віддав один асист.