Захисник та хавбек перейшли в інший український клуб.
Козиренко та Мельничук, Фото ФК Ворскла
22 лютого 2023, 17:56
Полтавська Ворскла офіційно оголосила про відхід двох футболістів в інший клуб УПЛ — Інгулець.
Мова йде про 23-річного атакувального півзахисника Юрія Козиренка та 23-річного лівого захисника Максима Мельничука.
Як повідомляє портал Transfermarkt, обидва футболісти приєднались до Інгульця на правах вільних агентів.
Нагадується, що в складі петровців уже виступають чимало колишніх ворсклян: Владислав Сидоренко, Сергій Ченбай, Володимир Одарюк, Максим Марусич та орендований у клубу – Данило Кравчук.
У сезоні-2022/23 Мельничук провів за Ворсклу 3 матчі без гольових дій. Козиренко зіграв 6 ігор в усіх змаганнях, забив один гол у кваліфікації Ліги конференцій та віддав один асист.