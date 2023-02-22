Україна

Відомий воротар може увійти в тренерський штаб збірної України.

Колишній воротар Маріуполя, Шахтаря, Зорі та інших клубів Рустам Худжамов може увійти до нового тренерського штабу збірної України.

Ймовірно, саме він буде допомагати Сергію Реброву, якщо той очолить команду. Паспорт на англійську візу він віддав.

Нагадаємо, що збірна України 26 лютого протистоятиме збірній Англії на Вемблі. Початок гри о 19:00.

"Сергія Реброва дуже хочуть запросити на посаду тренера збірної. Але в нього поки є інший контракт. Була така інформація, наскільки я знаю, що йому запропонували, він погодився і ось після цього пішов весь процес.

Зателефонували мені зі збірної просто запитали, чи є в мене віза. Ніхто мені ніяких надій не давав. Я в принципі сам особливо теж. Коли є такі сподівання, то якщо вони не виправдаються, можуть похитнути твій внутрішній світ. От коли ти вже по факту приїхав, тренуєш на полі з емблемою збірної на грудях, то вже можеш сказати, що ти вже тут. А так…

Паспорт на візу я віддав. Із Сергієм Станіславовичем ще не розмовляв. Тому готуюсь, а там буде як буде. Буду дуже радий і робитиму все для того, щоб голкіпери виглядали якнайкраще у воротах", — сказав Худжамов в інтерв'ю Взбірна.

Відзначимо, що поки немає офіційної інформації щодо того, хто очолить збірну України.