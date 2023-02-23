Півзахисник скористався опцією в контракті, що дозволяє залишити команду.
Владислав Наумець, ФК Чорноморець
23 лютого 2023, 12:20
Півзахисник Владислав Наумець залишив Чорноморець. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал одеського клубу.
23-річний українець активував опцію у контракті з Чорноморцем, що дозволяє йому залишити команду.
Владислав продовжить кар'єру в іншому колективі, але в якому конкретно — не уточнюється.
В поточному сезоні у складі Чорноморця Наумець зіграв 13 матчів та зробив одну результативну передачу.