Україна

Півзахисник скористався опцією в контракті, що дозволяє залишити команду.

Півзахисник Владислав Наумець залишив Чорноморець. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал одеського клубу.

23-річний українець активував опцію у контракті з Чорноморцем, що дозволяє йому залишити команду.

Владислав продовжить кар'єру в іншому колективі, але в якому конкретно — не уточнюється.

В поточному сезоні у складі Чорноморця Наумець зіграв 13 матчів та зробив одну результативну передачу.