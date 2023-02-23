Україна

Леонардо Антоніо та Валерій Юрчук продавжать кар'єру в таборі "синьо-золотих левів".

Львів із української Прем'єр-ліги офіційно оголосив про підписання двох нових футболістів.

"Синьо-золоті леви" посилилися півзахисником Леонардо Антоніо та голкіпером Валерієм Юрчуком.

25-річний Леонардо Антоніо був гравцем литовського Джюгаса, а до цього грав у Бразилії за АА Португеза. Футболіст виступатиме під 14-м номером. Клуб та бразилець уклали повноцінний контракт.

32-річний Валерій Юрчук до цього виступав за Дніпро-1. У складі дніпровського клубу він перебував з початку його заснування – з 2017 року. Юрчук виступатиме за Львів на правах оренди під 1-м номером.