Леонардо Антоніо та Валерій Юрчук продавжать кар'єру в таборі "синьо-золотих левів".
Леонардо Антоніо, ФК Львів
23 лютого 2023, 15:22
Львів із української Прем'єр-ліги офіційно оголосив про підписання двох нових футболістів.
"Синьо-золоті леви" посилилися півзахисником Леонардо Антоніо та голкіпером Валерієм Юрчуком.
25-річний Леонардо Антоніо був гравцем литовського Джюгаса, а до цього грав у Бразилії за АА Португеза. Футболіст виступатиме під 14-м номером. Клуб та бразилець уклали повноцінний контракт.
32-річний Валерій Юрчук до цього виступав за Дніпро-1. У складі дніпровського клубу він перебував з початку його заснування – з 2017 року. Юрчук виступатиме за Львів на правах оренди під 1-м номером.