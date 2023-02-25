Україна

Клуб підсилив атакувальну лінію перед продовженням УПЛ.

Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання атакувального хавбека луганської Зорі Абдулли Абдуллаєва.

Контракт з 21-річним футболістом підписаний на два з половиною роки. Він пройшов .зимові збори з командою.

Адбуллаєв розпочав займатись футболом в академії одеського Чорноморця, але на більш дорослому рівні почав грати у Шахтарі.

За молодіжну та юнацьку команди "гірників" він провів 22 матчі, у яких відзначився 22 голами. Абдуллаєв став найкращим бомбардиром Юнацького чемпіонату України сезону-2019/2020 рр.

Узимку 2022-го року став гравцем Зорі, але не провів жодного офіційного матчу у футболці луганців.