Україна

Англієць прокоментував ситуацію у команді з Манчестера.

Футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокоментував нинішню ситуацію у клубі.

"Я задоволений ситуацією в Манчестер Юнайтед, Ерік тен Гаг створив тут середовище, яке зуміло зберегти традиції клубу.

Все буде, якщо ми продовжимо вигравати ігри".

Цього сезону, варто зазначити, англійський нападник демонструє солідний прогрес у порівнянні з попередньою кампанією, коли йому вдалося забити лише 4 голи у Прем'єр-Лізі, наразі в усіх турнірах в нього 23 забитих, а також чудова результативна серія і в рамах чемпіонату, і в Лізі Європи та інших можливих турнірах.