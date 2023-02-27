Україна

Хавбек Олександрії забив у ворота Металіста 1925.

У рамках матчу-догравання шостого туру української Прем'єр-ліги Олександрія на своєму полі приймає Металіст 1925.

На сьомій хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь господарів поля. Після помилки центрбека Ткачука, Мустафаєв віддав на Третьякова, який переграв Мозіля. Щоправда після команда Руслана Ротаня пропустила два голи.

Цей гол став першим в УПЛ у 2023 році. Але, фактично, не є першим у другій половині сезону, адже це догравання першої половини.

За текстовою онлайн-трансляцією гри між Олександрією та Металістом 1925 можна стежити на Football.ua.