Україна

В Сергія Ковальця сьогодні у всіх сенсах складний матч.

ДИНАМО – ІНГУЛЕЦЬ

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 14:00. КИЇВ, НСК ОЛІМПІЙСЬКИЙ. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ – КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Про Динамо занадто багато сказано в окремому матеріалі, який виходив зовсім недавно, тому не буду лити воду. Все просто: після провалу восени в Луческу залишилося 15 матчів, щоб врятувати сезон. У процесі підготовки він провів майже стільки ж (а саме 14) контрольних ігор, через них ретельно готував, ротував склад – і першою його перевіркою на міцність стане аутсайдер Прем'єр-ліги.

А завадити Динамо досягти мети буде один із якщо не легендарних, то цілком знакових динамівців. Сергій Ковалець провів у Києві найкращі роки, залишив по собі дуже добру пам'ять: наприклад, саме з його вивіреного пасу Віктор Леоненко забив переможний гол московському Спартаку у матчі Ліги Чемпіонів при 100 тисячах глядачів. Після закінчення кар'єри Ковалець став тренером і у свій час – після того, як поставив приємний малюнок гри Львову та Оболоні – котувався як один із найперспективніших українських тренерів.

Втiм, з того часу витекло дуже багато води. Свій останній матч в УПЛ Ковалець провів понад 10 років тому, і навіть той досвід був не дуже повноцінним: просто запорізький Металург, який йшов до банкрутства та розформування, покликав його на тлі повної відсутності перспектив. Якщо не розглядати всерйоз чемпіонат Литви, де він взяв “срібло” із Тракаєм, останні успіхи Сергія Івановича котируються 2011-м та раніше роком. Чомусь у ситуації, коли легіонерів в Україні стало різко менше, і до успіхів (третє місце чи фінал Кубка) свої команди змогли дотягнути такі фахівці, як Василь Сачко, Юрій Максимов, Володимир Шаран, Ковалець виявився неконкурентоздатним.

Навіть Інгулець виглядає великим авансом для тренера, останній досвід якого був у аматорському клубі. Шанс, подібних до якого може більше і не бути – але також шанс, завдяки якому зовсім ще не старий (54 роки) може перезапустити кар'єру. Олександр Поворознюк, за всієї своєї експресивності, дав Сергію Лавріненко найбільш “довгограючим” тренером УПЛ – за великої кількості локальних невдач. Медового місяця немає і не передбачається: про серйозне посилення і не йдеться (Андрій Близниченко, один з небагатьох яскравих гравців у складі, взимку пішов у Верес), конкуренти не сплять – боротьба за виживання обіцяє бути складною.

І у першому ж матчі Ковальця перед ним стоїть складна дилема. Найсильніші сторони Ковальця полягають у побудові комбінаційної гри, тоді як гра проти Динамо мотивує грати від оборони. І не варто недооцінювати суперника, вказуючи на його єврокубкові провали: один любитель пограти від себе вже отримав у Києві 1:3. Я про Юрія Вернидуба, який вирішив зіграти проти Динамо сміливо та поплатився – при тому, що навіть у Кривбасу команда на рівень сильніша.

Найпотужнішим і почасти несподіваним посиленнямІнгульця виглядає Олег Білик. Воротар просто чудово провів половину сезону в Олександрії та залишив її приблизно так само несподівано, як і тренер Гура. Що сказати: якщо Ковалець зробить на нього вибір як на основного, то Олегові доведеться починати із серйозного випробування.

Історія протистояння

Із чотирьох матчів проти Інгульця Динамо виграло три, а четверте на виїзді закінчило 1:1.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Сирота, Попов, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ванат

Інгулець: Білик, Запорожець, Клименко, Марусич, Сітало, Кучеренко, Смоляков, Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Кухарук

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua