Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та донецький Шахтар.

Закарпатський Минай та донецький Шахтар зіграють перенесений матч дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Володимир Шаран вирішив використати з перших хвилин Гончара та Рогозинського на флангах захисту, тоді як Воробчак та Гечев розташуються над ними, а Байдал долучиться до центру півзахисту.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над Ренном у серії пенальті, залучив до стартового складу Ракицького до центру оборони з переведенням ліворуч Матвієнка, тоді як Джурасек зіграє в центрі поля, а Судаков посунеться ліворуч. Атаку очолить Данило Сікан.

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Рогозинський — Вітенчук — Воробчак, Байдал, Твердохліб, Гечев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Кравчук, Чуєв, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Сікан.

Запасні: Шевченко, Різник, Гочолеішвілі, Михайліченко, Тейлор, Козік, Тотовицький, Топалов, Назарина, Петряк, Траоре, Келсі.



Гра Минай — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.