Україна

Перенесений матч 9-го туру.

А чи не дві улюблені команди України грають сьогодні? Шахтар, після того як втратив більшу частину основного складу, все одно примудрився затриматися в єврокубках довше за будь-яку іншу команду і, як завжди, претендує на чемпіонський титул. Минай, до якого взагалі-то було дуже багато претензій після того, як команда після двох останніх місць поспіль (!) залишалася в УПЛ, завоював симпатії мільйонів тим, що дав гідний відбір російським футболістам на зборах.

Але це навколофутбол, а у контексті безпосередньо футболу Мінай готується не грати, а боротися. У семи матчах міжсезоння забито п'ять голів, переможений лише узбекистанський Бухоро (незвична назва, чи не так? А так просто правильно називається Бухара), а програла команда Шарана таким суперникам, як Велес, Сараєво та Мактарал. Про міжсезоння Шахтаря немає сенсу навіть згадувати, тому що всі ми бачили пару, м'яко кажучи, важливих офіційних ігор, у яких гірники показали повну готовність.

Якщо не вдаватися в деталі, то Шахтар не просто сильніший, а сильніший незрівнянно. Але в тому й річ, що деталі є, і дуже значущі.

По-перше, це просто різниця в настрої. Є підозра, що якби всім гравцям Шахтаря поставили питання “Хто ваш найближчий суперник у чемпіонаті?”, то багато хто відповів би неправильно. Ігри з Ренном так застигли увагу, так змушували викладатися в них на 200%, що після них будь-якій нормальній людині дуже складно буде знайти внутрішні ресурси на відвертий прохідний матч. Нагадаю, після тріумфальної перемоги над РБ Лейпциг команда Йовічевіча до 96-ї хвилини грала з Чорноморцем 1:1 і лише завдяки рикошету після удару Очеретько вирвала перемогу.

Плюс до цього є тактичний аспект. Величезною проблемою “гірників”, яка виходить за межі конкретного матчу, може стати відсутність Степаненка. Чим старшим стає Тарас, тим зрозумілішою стає його значимість, навіть велич за мірками українського футболу: опорник, що розігрує, допомагає розкривати насичену оборону. Зараз це, мабуть, найзамінніший гравець команди – і він на сотій хвилині гри в Ренні був змушений попросити заміну.

Всі ми чудово розуміємо, що за найменших питань до здоров'я Степаненка тренер його побереже до Фейєнорда — а без Тараса розкривати автобус Шарана буде значно важче.

Історія протистояння

Саме історія зустрічей наголошує, що різниця в класі між командами колосальна, але саме по собі перемогу це “гірникам” не гарантує. Два матчі із трьох закінчилися не просто перемогами Шахтаря, а перемогами надвеликими: 4:0 та 5:1. Але третій матч закінчився внічию 1:1 – і це ще у сезоні, коли Минай посів останнє місце у таблиці.

Орієнтовні склади:

Минай: Бандура — Дмитрук, Горін, Немчанінов, Трубочкін — Кулієв, Вітенчук, Твердохліб, Воробчак — Коломоєць, Колесник

Шахтар: Трубін — Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Джурасек, Бондаренко — Зубков, Судаков, Топалов — Келсі

прогноз 0:2

Віталій Пасічний, Football.ua