Україна

Едуардо Герреро перейшов до луганського клубу на правах оренди з правом викупу.

Маккабі Тель-Авів на своєму офіційному сайті оголосив про відхід свого нападника Едуардо Герреро, який продовжить кар'єру в луганській Зорі.

23-річний панамець перейшов до клубу української Прем'єр-ліги на правах орендної угоди з можливим правом викупу.

В поточному сезоні Едуардо Герреро не відзначився результативними діями в 13 матчах чемпіонату Ізраїлю (422 хвилини), виступаючи на правах оренди за Б. Єрусалим.

В цілому на рахунку панамського форварда 10 голів на 8 асистів у 53 матчах за Маккабі Тель-Авів.