Харківський клуб підсилив середню лінію.
Богдан Бойчук, Getty Images
01 березня 2023, 18:40
Харківський Металіст офіційно оголосив про підписання півзахисника Богдана Бойчука.
26-річний гравець, останнім клубом якого був львівський Рух, буде грати під 23 номером. Про термін дії контракту не повідомляють.
Відзначимо, що Бойчук з 2010 року був в академії Металіста та ставав найкращим бомбардиром молодіжної команди у сезоні-2012/13.
Дебют на професійному рівні припав на матч Металіста в УПЛ проти київського Динамо. З 2016 року атакувальний хавбек приєднався до молдавської Зорі, з якою вигравав кубок країни.
За Рух Бойчук виступав з 2019 по 2022 роки, зігравши за команду 76 матчів. На жаль, у 2017 році він зробив вибір переїхати у країну 404.