Україна

Харківський клуб підсилив середню лінію.

Харківський Металіст офіційно оголосив про підписання півзахисника Богдана Бойчука.

26-річний гравець, останнім клубом якого був львівський Рух, буде грати під 23 номером. Про термін дії контракту не повідомляють.

Відзначимо, що Бойчук з 2010 року був в академії Металіста та ставав найкращим бомбардиром молодіжної команди у сезоні-2012/13.

Дебют на професійному рівні припав на матч Металіста в УПЛ проти київського Динамо. З 2016 року атакувальний хавбек приєднався до молдавської Зорі, з якою вигравав кубок країни.

За Рух Бойчук виступав з 2019 по 2022 роки, зігравши за команду 76 матчів. На жаль, у 2017 році він зробив вибір переїхати у країну 404.