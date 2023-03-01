Україна

Українець звернувся до любителя "руського миру".

Колишній півзахисник Динамо Київ та збірної України Олександр Алієв, який боронив країну з перших днів повномасштабного вторгнення терористів з рф, звернувся до любителя так званого "руського миру" артема дзюби.

Відзначимо, що російський футболіст, який після початку війни в Україні поїхав грати у Туреччину, але там не знадобився, повернувся до себе додому. Одразу він дав інтерв'ю, у якому розповів, що любить терориста путіна.

"Усім привіт. Прочитав статтю про дзюбадр*чера, який др*чить на свого путлєра. Він так і сказав. Знаєш, дзюбадр*ч, я хочу тобі побажати одного. Щоб усі ракети, які будуть летіти на москву... Щоб ти навіть не встиг сховатися зі своїм путлєром. Щоби ви відчули, що таке війна.

А якщо ти кажеш, що тебе можна вбити, тоді давай до нас, в Україну. Скажи, що ти хочеш воювати у п***растичній армії росії, і приїжджай сюди. Тут не довго ти затримаєшся, і вб'ють тебе.

Я хочу ще звернутись до вболівальників локомотиву, щоб ви знали. В мене є багато підписників з того клубу, які спостерігають за мною. Знайте, який п***рас грає у вашому клубі. Він цього не заслуговує. Удачі, дзюбадр*ч", — підсумував Алієв.