Україна

Чи зможе Верес здобути першу домашню перемогу в сезоні?

ВЕРЕС – ЧОРНОМОРЕЦЬ

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 14:00. РІВНЕ, АВАНГАРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Зима приготувала вболівальницькій аудиторії Вереса новий подарунок. На додачу до ютуб-серіалу “Футболіст”, який веде гравець команди Поворознюк, з'явився проект “Football Manager”, в рамках якого власник Вереса Іван Надєїн бере інтерв'ю у інших босів. Першим гостем став власник Полісся, яке має непогані шанси грати в УПЛ уже наступного сезону.

Медіаактивність Вереса – це чудово, але вона вже починає затьмарювати безпосередньо футбольні досягнення команди. За фактом, ніхто не провів закінчення першої частини сезону гірше, ніж Верес – команда з Рівного програла чотири свої останніх матчі. Не хочеться по-справжньому критикувати команду, в УПЛ для цього є з десяток цілей краще, але Вірту треба було за зиму придумати нові ходи для тактичного ренесансу. Про трансфери можна сказати просто: продали у Дніпро-1 Євгена Пасіча, взяли в Інгульці Блізніченка – очевидна заміна на правому фланзі атаки.

Але якщо Верес активний у соцмережах та обережний на трансферному ринку, то Чорноморець уже рік живе у стані постійної кадрової революції. Де-факто, це український Ноттінгем Форест: кількість трансферів за сезон давно перевалила за 20. Але Англію ніхто не обстрілює, та й цілком очевидні доходи “лісників” (телеконтракт) – а Чорноморець поводиться так, ніби головним завданням на сезон виглядає “освоєння” коштів.

Сергій Петько прийшов у команду влітку, вже пішов (остаточно, як вільний агент) – а за першу половину сезону зіграв 87 хвилин. Та сама історія з Сергієм Сухановим (12 хвилин), Іваном Литвиненком (14), Владиславом Наумцем (791) та Кевіном Кубембою (131). П'ятеро людей прийшли, отримували якісь зарплати, з великою ймовірністю на них заробили агенти, вже пішли – а Чорноморець схожий на Ноттінгем ще й тим, що з величезними заслугами в минулому сумно бореться за виживання зараз.

Роман Григорчук принаймні мав можливість попрацювати з командою повноцінні збори – це серйозна відмінність від першої частини сезону, коли він отримував нових гравців між матчами. З турнірного погляду нічия виглядає гарним результатом для одеситів, але коли дивишся на склади, здається, що Чорноморець має виборювати перемогу навіть на виїзді.

Втім, за складом він і зустрічати 16-й тур мав позицій на десять вище, ніж насправді.

Орієнтовні склади

Верес: Когут, Г.Пасіч, Хондак, Вовченко, В.Шарай, Кучеров, Кльоц, Блізніченко, Лебеденко, Дахновський, М.Шестаков

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Салюк, Войтіховський, Путря, Гучек, Васильєв, Кузик, Бадібанга, Штогрін, Юсов

Історія протистояння

Команди зіграли чотири офіційні матчі – і якщо перший із них, ще на рівні першої ліги, мінімально виграв Чорноморець, то три наступних закінчилися сухими перемогами Вереса.

Прогноз

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua