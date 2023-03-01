Україна

Футболіст дав перше інтерв'ю у якості новачка "гірників".

Донецький Шахтар напередодні офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Атирау Хусрава Тоірова. Футболіст з Таджикистану вперше поспілкувався із пресслужбою "гірників".

"Дуже приємно опинитися у такому великому клубі. Багато емоцій було хвилювання, але це дуже приємно. Дякую!

Як прийняли у команді? Дуже добре прийняли. Було приємно від того, як хлопці підтримали мене, коли я ввійшов у роздягальню. Дякую їм за це.

Це було несподівано, але дуже приємно, коли сказали, що такий великий клуб зацікавився мною. Розділив цю радість із батьками: одразу зателефонував, і всі дуже зраділи – родина, брати, сестри. Це дивовижні відчуття. Досі не можу в це повірити!".

"Так, спостерігав за Шахтарем. Це хороша команда – мені подобається, як грає. Опинитися в такому клубі – це мрія. Я граю лівого вінгера, лівого нападника. А щодо якостей, то нічого не скажу – ви все побачите на полі.

Мої цілі? Працювати над собою, ставати сильнішими та допомагати команді. Чи лякала мене війна? Ні, я просто не міг відмовитись від такого випадку. Якщо це доля – нехай так і буде. Я нічого не боюся. Дай боже, скоро все налагодиться.

Хочу подякувати вболівальникам Шахтаря за те, що пишуть мені в соціальних мережах – я відчуваю їхню підтримку. Зроблю все можливе, щоб вони могли пишатися мною", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що угода клуба з молодим гравцем розрахована до 2028 року.