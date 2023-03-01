Україна

Футболіст підписаний одеською командою.

Одеський Чорноморець офіційно оголосив про повернення до клубу півзахисника Артура Авагімяна.

Поки невідомо, про оренду йде мова, чи про повноцінний трансфер. Більше подробиць немає.

Нагадаємо, що Авагімян виступав раніше за Чорноморець з 2020 року. У січні 2022 року він перейшов в Олександрію за 150 тисяч євро.

На його рахунку у сезоні-2022/23 8 матчів за Олександрію, у яких він гольовими діями не відзначався.