Україна

Офіційного підтвердження від клубів ще не було.

Останній день зимового трансферного вікна в Україні запам’ятався значною активністю клубів Прем’єр-ліги, і зрештою ледь не кожен із них був залучений до процесу перемовин.

Зокрема, луганська Зоря вирішила посилити власну лінію нападу за рахунок гравця юнацького складу донецького Шахтаря Владислава Погорілого.

І хоча жоден із клубів на своїх офіційних сайтах не повідомляв про досягнуту домовленість, 19-річного футболіста вже зареєстрували в якості гравця команди Патріка ван Леувена на порталі УПЛ.

У поточному розіграші юнацької першості Погорілий забив 16 голів у 14 зіграних матчах.