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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та ковалівський Колос.

Криворізький Кривбас та ковалівський Колос розпочнуть програму шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Гірник.

Юрій Вернидуб вирішив розпочати друге коло з у стартовому складі Якімцем та Стецьковим на флангах захисту, тоді як Бескоровайний дебютує в центрі оборони, а Татарков та Микитишин складуть фланги атаки. Устименко очолить напад.

Тоді як Ярослав Вишняк зробив вибір на користь Кравченка та Ємця на флангах оборони, тоді як Смирний долучиться до пари атакувальних півзахисників, а Оріховський зіграє в опорній зоні. Лисенко вийде в парі нападників із Безбородьком.

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков — Банада, Капіч — Микитишин, Татарков, Хомченовський — Устименко.

Запасні: Кліщук, Опанасенко, Понєдельнік, Рябов, Шевченко, Приходько, Семотюк, Кораблін, Задерака, Карпусь, Дебелко.



Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Ємець — Богданов, Оріховський — Болбат, Смирний — Безбородько, Лисенко.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Ільїн, Попов, Велетень.



Гра Кривбас — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.