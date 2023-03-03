Україна

Що Вернидуб створив за цю зиму?

КРИВБАС – КОЛОС

П'ЯТНИЦЯ, 3 БЕРЕЗНЯ, 13:00. КРИВИЙ РІГ, ГІРНЯК. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Це, звичайно, було неможливо, але Юрій Вернидуб напевно дорого заплатив би за те, щоб чемпіонат не став на паузу в грудні. Жодна інша команда, включаючи грандів, не набрала під кінець року таку класну форму, не штампувала перемоги так впевнено і не нав'язувала таку жваву гру.

В останніх п'яти матчах чемпіонату Кривбас набрав 12 очок. Для порівняння: Динамо на тій же дистанції взяло 11 пунктів, а Шахтар та Дніпро-1 по 10, причому команда Кучера єдину поразку в чемпіонаті зазнала саме від Кривбаса!

Проблема в тому, що ці п'ять турів – єдине, за що Вернідубу може бути не соромно. У перших 10 турах чемпіонату Кривбас набрав шість очок і до листопада виглядав одним із головних претендентів на виліт. І команді з восьмого місця потрібно добирати перемоги та очки, щоб демонструвати, що найсерйозніші фінансові вливання та взагалі статус “президентського” клубу довірені не дарма.

Зиму Кривбас теж проводив за мірками сучасного українського футболу дуже солідно. Втім, за цими мірками і потрібно небагато: наприклад, бути готовим витратити хоч якісь гроші на новачків. 150 тисяч євро за Данила Безкоровайного – навіть не смішні гроші за мірками сучасного футболу, але в сучасній УПЛ їх готові викласти команд п'ять, і то із обмовками. Зоря, наприклад, заплатила влітку за одразу трьох гравців, але тільки після продажу Кабаєва...

І Безкоровайний, і Максим Луньов – безумовні топ-придбання за мірками УПЛ. З таким посиленням потрібно намагатися відіграти 7 очок відриву від Олександрії, яка, як бачимо, забуксувала на старті. Колос за зиму може похвалитися хіба абстрактним “спокоєм”: нікого з основи не втратили, майже нікого не взяли. “Майже” – це Микита Кравченко, який програв конкуренцію в Дніпрі-1 і приїхав із Динамо в нову оренду. Колос і раніше не смітив грошима, а тепер, коли у власників на горизонті нефутбольні проблеми (Андрій Засуха, якщо вірити актуальному розслідуванню, за паспортом росіянин), має дуже гарну нагоду орієнтуватися на внутрішні ресурси...

...Які можуть виявитися важливішими за будь-які трансфери. Колос і раніше брав зіграністю та грою другим номером. Якщо висловлюватися не так компліментарно, то команда спочатку Костишина, а потім Вишняка (ось це точно той випадок, коли зміна тренера взагалі нічого в вигляді команди не змінила) без сорому йшла в оборону всім складом і намагалася грати на контратаках. Для Вернидуба, який намагається побудувати домінуючу команду, такі команди за визначенням завдання зі зірочкою, а Колос цього сезону відбився і від Динамо.

Історія протистояння

У першому матчі Кривбасу на рівні вищої ліги Колос переміг 1:0.

Орієнтовні склади

Кривбас: Сарнавський — Понєдєльнік, Стецьков, Вернидуб, Безкоровайний, Ріфет Капіч —Татарков, Дмитро Хомченовський, Артур Микитишин — Дебелко, Волошин

Колос: Волинець — Кравченко, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Богданов, Мілько, Мякушко — Ільїн, Безбородько, Болбат

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua