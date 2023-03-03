Україна
03 березня 2023, 15:01
Кривбас відкрив друге коло УПЛ мінімальною перемогою над Колосом
Єдиний м'яч у зустрічі опинився на рахунку сина головного тренера криворізької команди Юрія Вернидуба — Віталія.
Кривбас — Колос, ФК Кривбас Кривий Ріг
03 березня 2023, 15:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Колос 1:0
Голи: Вернидуб, 61
Кривбас: Сарнавський — Якімець (Понєдєльнік, 89), Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков — Банада, Капіч — Микитишин (Задерака, 80), Татарков (Приходько, 90+3), Хомченовський — Устименко (Дебелко, 81).
Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Ємець — Богданов (Мілько, 64), Оріховський — Болбат (Ільїн, 77), Смирний (Мякушко, 77) — Безбородько (Попов, 85), Лисенко (Ісаєнко, 64).
Попередження: Бескоровайний — Богданов, Гончаренко, Кравченко