Україна

Фахівець відповів не декілька питань від журналістів.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував поразку від Кривбасу у рамках 16 туру УПЛ.

"Вийшла цікава гра, незважаючи на один забитий гол. Я думаю, що команди створили достатньо гольових моментів, щоб гра сподобалась глядачам. Підготовкою до другої половини сезону я задоволений. Умови нам були створені гарні. Команда буде виглядати потужніше з кожним туром.

Стосовно підсумку гри, то можна сказати, що ми не задоволені результатом, адже ми програли. Але, в цілому, починається друге коле, входимо в нього. Маємо надію, що у наступних турах будемо вигравати впевненіше та здобувати очки.

Кривбас? Команда має тренера, у якого досвід побудови не однієї команди. Кривбас став сильнішим через командну гру та зіграність складу. Гравці розуміють тренера, вони сильні командно. Я їм бажаю удачі".

"У нашого президента громадянство росії? Я можу висловити свою думку. Хтось сказав, а відповідати мені. Що мала людина, яка виставляла ті фото і інтернеті? Я не знаю. Коментувати не буду. Особисто я не виїжджав закордон і був у Київській області. І коли Київська область була окупована, я та президент Колоса був на місці.

Була від нього гуманітарна допомога. Він тут, допомагає ЗСУ. Є бажання в когось зробити історію з фотографій. А є люди, які під час війни тут та допомагають іншим. Це трохи образливо. Є різна інформація, і в футболі потрібно дозувати її", — сказав Вишняк.