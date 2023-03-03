Україна

Тренер висловився про першу перемогу у 2023 році.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб оцінив перемогу над Колосом у 16 турі УПЛ.

"Я дуже хвилювався перед цією грою, як і будь-який інший тренер перед першою грою у новому році. Ми приїхали в Україну раніше Колоса, щоб був час пристосуватись в хлопців. Це було правильно. Перший тайм був рівним. Моменти були і в нас, і в них. Але у другому таймі ми підтиснули, забили гол, могли ще забити. Але те футбол, ми перемогли 1:0, і рухаємось далі.

Після голу сина була подвійна радість? Ви знаєте, хто б не забив: Микитишин, Вернидуб чи Стецьков, в мене до всіх батьківські емоції. Я задоволений, що Віталій забив, приніс нам перемогу. Що Віталій, що Данило Бескоровайний, відіграли добре, як одне ціле.

Втрати? Олексій Хобленко та Іван Зотько пішли, але ми додали футболістів. Сумно, що взяли Максима Луньова, а в нього травма. На нього дуже розраховую. Ми працюємо разом над трансферами з генеральним директором та президентом. Робимо влучні трансфери. Брали на збори молодих футболістів. Сьогодні був у заявці Захар Карпусь... Будемо рухатись далі. Хлопцям це допоможе стати гравцями першої команди".

"Скажу чесно, що в перерві нічого особливого не казав. В Колоса непогана команда, лінія атаки, гравець під нападом. Але ми з цим впорались. Могли забивати Микитишин та інші. Хлопці розуміють, де треба додавати.

Мені дуже комфортно та легко працювати із цією командою. Вони вже розуміють, що я від них хочу. Це найголовніше.

Денис Устименко дуже непогано грав у другому таймі, міг робити гольові передачі. Зробив заміни, випустивши Задераку замість Микитишина, та дав час Дебелку. Дебелко на сборах грав першим номером, але отримав мікротравму. В нас конкуренція у лінії атаки", — сказав Вернидуб.