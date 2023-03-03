Україна

Футболіст дав свій коментар перед грою.

Захисник луганської Зорі Арсеній Батагов прокоментував підготовку до першого матчу у 2023 році проти Ворскли.

"У першу чергу ми чекаємо повернення до сезону, щоб наши вболівальники могли дивитись наші матчі. Ми віримо в перемогу над Ворсклою, і зробимо для того все.

Ми провели тренувальні збори. Більше місяця ми тренуємось. Тому я впевнений, що команда готова на усі 100 відсотків", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що матч між Ворсклою та Зорею пройде у неділю, 5 березня в Олександрії. Початок зустрічі — о 13:00 за київським часом.