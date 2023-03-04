Українець мав кілька варіантів узимку.
АРТЕМ БЄСЄДІН, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
04 березня 2023, 13:26
У зимове трансферне вікно київське Динамо віддало свого форварда Артема Бєсєдіна в оренду кіпрській Омонії.
Проте це був не єдиний варіант в форварда збірної України. Він міг стати гравцем дев'ятиразового чемпіона Азербайджану Нефтчі з Баку.
Як повідомляє azerisport.com, столичний клуб був близьким до підписання 26-річного нападника, але сторони не змогли домовитися.
Також відомо, що агдамський Карабах хотів запросити Артема, але трансферу також не відбулось.
Омонія орендувала українця до літа 2023 року. На його рахунку у сезоні-2022/23 у складі кіпрської команди 5 матчів та один асист.