Україна

Інгулець сенсаційно шокував Динамо Київ

Команда Мірчі Луческу мала перевагу на м'ячі за ходом домашньої зустрічі, але вона не втілилась у забиті голи.

Динамо Київ — Інгулець, фото УПЛ