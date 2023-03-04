Команда Мірчі Луческу мала перевагу на м'ячі за ходом домашньої зустрічі, але вона не втілилась у забиті голи.
Динамо Київ — Інгулець, фото УПЛ
04 березня 2023, 16:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Інгулець 0:2
Голи: Козак, 12, Осипенко, 44
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук, Шепелєв (Беніто, 86) — Волошин (Царенко, 46), Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат (Лонвейк, 70).
Інгулець: Паламарчук — Нагієв (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков — Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак — Сітало (Марусич, 87).
Попередження: Лонвейк — Смоляков.