Україна

Зустрічаються сусіди за турнірною таблицею.

МЕТАЛІСТ – РУХ

НЕДІЛЯ, 5 БЕРЕЗНЯ, 13:00. УЖГОРОД, АВАНГАРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Якщо спробувати описати проблеми та успіхи саме цієї версії Металіста в останні три місяці, то буде складно знайти хоч якісь проблиски. Хмари згущалися над ще влітку, а взимку становище стало зовсім похмурим. Пішли Підлепенець, Танковський, Каплієнко, Федорів, Книш і Рибка – за великим рахунком, всі помітні гравці. І якщо четверо перших пішли в Дніпро-1, переходи в який виглядають просто данню сильнішим, то Рибка пішов у ФК Львів з чистого останнього місця – а Книш до Карпат з першої ліги.

Якщо навіть такі команди в змозі запроваджувати гравців у харків'ян, то на що взагалі можна розраховувати? Трансфери ані Рибки, ані навіть Танковського не стали б проблемою для клубу, якби Металіст міг адекватно компенсувати їхні втрати. Але про це не йдеться: клуб комплектується лише тими гравцями, для яких є єдиною можливістю грати в УПЛ. Матч із Рухом якраз у тему: нещодавно харків'яни посилилися Богданом Бойчуком, який програв конкуренцію у команді Кучука.

По суті, Металіст має п'ять очок відриву від зони прямого вильоту – і 15 турів, щоб не розтринькати цю дистанцію. Про те, щоб уникнути стикових матчів, і не йдеться – ставити собі таке завдання буде вже нахабством. І в контексті цього цікаво, яку тактику вибере Призетко. Зрозуміло, що якщо не грати на перемогу навіть удома проти Руху, залишається дуже мало матчів, у яких це взагалі можна робити – але з урахуванням співвідношення сил навіть нічия виглядатиме великим успіхом харківського клубу.

Рух, у свою чергу, цікавий зовсім в іншому контексті. Колектив Григорія Козловського примудряється жити одночасно у двох різних всесвітах. Один з них дуже скромний: поточне 12-е місце, одна з найгірших оборон у лізі, Бойчука взимку відпустили, Олексія Довгого у Львові підписали... А інша – просто якась казка за мірками українського футболу. Чемпіонський титул в Україні, перемога над Інтером, чвертьфінал єврокубку – щось таке, про що адекватні фанати Руху на дорослому рівні навіть не мріють, львів'яни мають на рівні U-19.

І саме тому Рух починає цікавити на рівні більшому, аніж “Чи зможе Кучук зберегти команду в УПЛ, фінішувати вище 13-го місця?". Вже в першій частині чемпіонату клуб переносив деякі ігри, бо окремі гравці основи грають за команду U-19 та їздили громити Галатасарай. А тепер, коли слідом за Галатасараєм впав Інтер, постає питання: а чи не надто мало таких гравців?

Усі ми сто разів чули, що юнацький та дорослий футбол – зовсім різні рівні, з різним рівнем вимогою до “фізики”. Але все має межі розумного. Дано: є клуб, юнацька команда якого вийшла до топ-8 найсильніших клубів Європи та навіть у чвертьфіналі мала шанси проти Мілана. А перша команда цього ж клубу йде у чемпіонаті України на 12-му місці.

Юніори точно слабші за “досвідчених” професіоналів на кшталт Федорчука чи того ж Довгого? Інтер, який обіграли ці юнаки, має футболістів з досвідом виступів за першу команду – при тому, що рівень італійського та українського чемпіонатів зараз просто незрівнянний. Рух – навіть не Шахтар, якому дуже в нагоді стали його юніори на кшталт Коноплі; він не має гравців збірної Бразилії. Хотілося б побачити якнайбільше ігрового часу для якомога більшої кількості цих зоряних 19-річних.

А якщо юніори не в змозі посилити аутсайдера УПЛ, то, вибачте, гріш ціна таким чвертьфіналам.

Історія протистояння

Поки що єдиний матч між цими командами закінчився виїзною перемогою Металіста 2:1. За харків'ян забили Підлепенець та Прядун, за львів'ян – Клімчук.

Орієнтовні склади

Металіст: Костик, Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук, Чайковський, Багачанський, Рязанцев, Коркішко, Бойчук, Прядун

Рух: Ледвій, Роман, Слюбик, Сапуга, Мисик, Підгурський, Федорчук, Соломон, Таллес, Альваренга, Карабін

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua