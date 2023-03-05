Україна

Чекаємо на дуель воротарів-тінейджерів?

ВОРСКЛА – ЗОРЯ

НЕДІЛЯ, 5 БЕРЕЗНЯ, 13:00. НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ЄВГЕН АРАНОВСЬКИЙ (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якщо гра Олександрії та Дніпра-1 виглядала повноцінним матчем туру (і цілком виправдала очікування), то цей матч має всі шанси вважатися найцікавішим саме як дуель.

Давайте нагадаємо (після трьох місяців без футболу це точно буде не зайвим), хто такий Патрік ван Леувен.

Початківець, але вже не молодий головний тренер з парою сезонів роботи в Маккабі Тель-Авів, чотирма сезонами там же асистентом і... просто феноменальним послужним списком у роботі з молоддю. П'ять років роботи керівником академії Шахтаря – це старт кар'єр Зінченка та Маліновського (і як тут не згадати, що з обома клуб попрощався вже після відходу голландця). А опинився в Шахтарі Патрік після визначних успіхів з молоддю Фейєнорда, де виховував геніїв рівня Робіна ван Персі.

Зорі ван Леувен, за великим рахунком, вже дав потужний імпульс, коли почав з нуля награвати молодих Батагова, Бражка, Нагнойного. Але тільки останній із них має відношення до академії Зорі – інші орендовані у Дніпрі-1 та Динамо. Саме зимові збори – довгі, багатошарові – могли дати генію (за українськими мірками це не перебільшення) роботи з молоддю придивитися до талантів та вибрати найкращих із них.

У зв'язку з цим абсолютно не здивуюсь, якщо ми побачу в основі нові імена – у тому числі новачків для професійного футболу. Одне з них прямо напрошується: через травму Мацапури Зорі потрібний новий воротар, і на зборах грає 19-річний Олександр Сапутін.

Черв'ячок сумніву: результати Зорі на зборах. 11 матчів принесли шість поразок – у тому числі від таких суперників, як ФК Рига, Алашкерт, Арда (Кірджалі)... Але це правда мало про що говорить: Шахтар на зборах мав взагалі одну перемогу, це не завадило “гірникам” пройти Ренн.

Ворскла тим часом послужила дзеркалом того, як все швидко змінюється в нашому футболі. Ще влітку Ворскла жила на диво ситним життям за мірками військового сезону: чого варте одне те, що клуб зміг заплатити гроші за чотирьох футболістів! Так, Леганес у такий складний час отримав гроші за В. Кравця, а ФК Тирана – за Тотрі, Толі та Сефері... Повернення в Україну таких гравців, як Юрченко – ще більша демонстрація амбіцій, а такого тренера, як Скрипник – у багато разів більша.

А потім проти Костянтина Жеваго відкрили кримінальну справу, і клуб став перед необхідністю рахувати кожну копійку. Добре, що Шахтарю раз на 15 років потрібен новий воротар: Дмитро Різник пішов дорогою Андрія П'ятова. Три мільйони євро – величезні гроші за мірками сучасної УПЛ, і з ними клуб може не розпродуватись та ставити серйозні завдання. Але, наприклад, втрату Марлісона, який у міжсезоння порвав хрестоподібні зв'язки, компенсувати доведеться внутрішніми ресурсами, а не новим трансфером.

І, звичайно, інтригує, хто займе місце Різника у воротах. Ворскла підписала Пономаренка зі Львова, але він, щиро кажучи, і в аутсайдері УПЛ не тягнув: той тільки підсилився, взявши Рибку. А на лаві Ворскли нудиться Павло Ісенко – той самий, кого випускав Максимов у півфіналі Кубку-2019/20, на серію пенальті. Тоді Павлу було 16 років, зараз він на три роки старший – може, вже час грати, щоб стати новим П'ятовим? Або новим Різником, кому що ближче...

Від Віктора Скрипника, який завжди робив ставку на виключно командний футбол, із “ромбом” у центрі півзахисту, теж варто очікувати на прогрес після зборів. Прогресу хоча б тому, що дев'яте місце після таких закупівель – це, вибачте, нікуди не годиться. Дві легенди УПЛ 2010-их років, Вернидуб і Скрипник, почали рік із класних перемог – чому б не підтримати їхній заділ і третій?

Історія протистояння

Із 34 матчів, які зіграли команди в рамках УПЛ, по дюжині закінчилися внічию та на користь Зорі, десять виграла Ворскла.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мишньов, Кирюханцев, Антюх.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков, Феліпе, Кравець, Скляр, Юрченко, Павлюк, Лопес, Олійник, Степанюк.

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua