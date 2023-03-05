Металіст 1925 — Шахтар. Напередодні

Україна

Можливо, головний матч у кар'єрі Дениса Сидоренка.

МЕТАЛІСТ 1925 – ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 5 БЕРЕЗНЯ, 14:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

23 серпня Шахтар розпочав сезон із домашньої нульової нічиєї проти Металіста 1925 – і підживив найглибший песимізм щодо своїх перспектив. Багато було проектів, які на старті сезону здавалися амбітними, але харківський клуб, за всієї поваги до нього, до них жодного відношення не мав. І з ним команда, яка втратила майже всіх своїх легіонерів, скачала нульову нічию при мінімумі моментів.

Минуло півроку, і те, що сталося з “гірниками” за цей час, можна сміливо назвати казкою. Нічия з Металістом 1925 змінилася нічиєю з Реалом, на місці бразильських зірочок виросли українці, а Мудрика Шахтар продав за гроші, яких не коштували ні Вілліан, ні Фернандіньо, ні Фред. У першому матчі другого кола Шахтар може повернути собі лідерство в турнірній таблиці – для цього йому достатньо обіграти харків'ян.

Але це не означає, що це буде просто. Два останніх офіційних матча Металіста 1925 – нічиї з Динамо та Олександрією, двома командами з топ-5. Едмар продовжує розпочате Крівенцовим: ретельно вибудовує гру від суперника, не соромиться ставити автобус та карає за будь-які помилки. У першому матчі нового року бразилоукраїнець має всі підстави бути незадоволеним нічиєю: один гол із трьох Олександрія забила після відвертого “привозу” захисника.

У таких матчах за визначенням багато означає фігура воротаря андердога, і сьогодні вона буде особливою. Олег Мозіль, основний воротар Металіста 1925, по ходу матчу з Олександрією отримав травму і проти Шахтаря не зіграє. Олег поступився місцем у рамці Денису Сидоренко: 33-річному воротареві, колись першому номеру збірних U-18 та U-19. Вихованець Металіста, Денис багато грав за харківський Геліос (який потім став Коброю) і ще п'ять років тому перебрався до “двадцять п'ятих”. Але в цьому сезоні він програв конкуренцію Мозілю і до сьогодні провів лише один повний матч: 1:4 з Вересом.

Що ж, команда, проти якої на нуль не зміг зіграти і легендарний Стів Манданда, забезпечить Сидоренка ігровою практикою. Буває, що кураж, розуміння, що врятувати команду можеш тільки ти, мотивує воротаря творити чудеса. Але емоції – це емоції, а в суто футбольних моментах відсутність основного воротаря стає для Металіста 1925 великою проблемою. Олександрія пішла з 1:3 на 3:3, забивши два голи після аутів – і як знати, можливо, харківський клуб і не пропустив би хоча б один з цих двох голів, якби у його воротах знаходився основний воротар, з принципово іншою зіграністю з захисниками.

Історія протистояння

Окрім нульової нічиєї у першому турі, Шахтар зіграв із Металістом 1925 минулого сезону – також вдома. Переміг удома 2:0, і голи, на диво, забили гравці, які й зараз у команді: Степаненко та Траоре.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень, Мартинюк, Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк, Чирук

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков, Сікан

Прогноз

прогноз 0:2