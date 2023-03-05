Завершився матч УПЛ.
Металіст - Рух, фото Рух
05 березня 2023, 14:59
В рамках поєдинку шістнадцятого туру чемпіонату України Рух грав на виїзді проти харківського Металіста та здобув перемогу.
Команда Леоніда Кучука відкрила рахунок зусиллями Климчука, проте Панасенко на початку другого тайму рахунок зрівняв.
Втім, Рух зумів вирвати перемогу — Карабін відзначився голом на 77 хвилині.
Металіст — Рух 1:2
Голи: Панасенко, 49 — Климчук, 18, Карабін, 77
Металіст: Єрмолов — Порох, Мізюк, Романюк, Картушов — Ралюченко, Мічелс (Коркішко 46), Бойчук — Наумець, Чідомере (Панасенко 46), Прядун
Рух: Паньків — Веремієнко (Слюбік 52), Лях, Дідик, Мисик (Роман 80) — Слюсар, Сапуга, Соломон-Отабор, Альваренга (Притула 80) — Таллес (Карабін 66), Клімчук