Україна
05 березня 2023, 15:52
Шахтар познущався зі захисту Металіста 1925 у матчі з сімома голами
Колектив Ігора Йовічевіча наздогнав Дніпро-1 у чемпіонських перегонах.
Металіст 1925 — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
05 березня 2023, 15:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Шахтар 0:7
Голи: Зубков, 5, 40, Михайліченко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Я. Мартинюк — Русин (Ігор, 67), Вачіберадзе (Кравченко, 46), Бичек (Дмитренко, 85), Ременюк (Абдуллаєв, 46) — Чирук (Островський, 68).
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 46) — Зубков (Петряк, 46), Бондаренко (Криськів, 60), Джурасек, Судаков (Очеретько, 71) — Траоре (Сікан, 59).
Попередження: Траоре.